Дорожная полиция Баку предупредила пешеходов - ФОТО

Сотрудники Управления государственной дорожной полиции ГУП Баку предупредили более 50 пешеходов за нарушение правил дорожного движения на территории станций метро "20 Января" и "Иншаатчылар". Об этом, как передает Day.Az, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу МВД.

Пешеходам была объяснена важность использования пешеходного перехода, а в отношении лиц, которые пренебрегли предупреждением, был составлен административный протокол.

Больше всего пешеходы нарушают правила под мостом на кругу "20 Января", потому что водители такси, занимающиеся перевозками в направлении Баку-Сумгайыт, высаживают пассажиров именно под этим мостом. В результате переходящие дорогу пассажиры сталкиваются с опасностью.

Сотрудники дорожной полиции также серьезно предупредили и водителей, создающих условия для таких правонарушений.

Отметим, что сотрудники Управления государственной дорожной полиции ГУП Баку проведи просветительские мероприятия, нацеленные на соблюдение правил дорожного движения на улицах и проспектах столицы. Во время этих мероприятий были выявлены пешеходы, нарушающие эти правила, и им было объяснена необходимость соблюдения правил безопасности дорожного движения.

Подобные просветительские мероприятия будут продолжены.