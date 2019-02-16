МВД России о ситуации с инцидентом между азербайджанцами и чеченцами в Москве

Ситуация в связи с произошедшими накануне инцидентами между азербайджанцами и чеченцами в Москве, вызвавшими широкий общественный резонанс, находится под полным контролем городских властей и полиции, и будут предприняты все необходимые меры. Об этом, как передает Trend со ссылкой на пресс-службу посольства Азербайджана в России, сказал начальник Главного управления МВД России по Москве генерал-лейтенант полиции Олег Баранов на встрече с послом Азербайджана в России Поладом Бюльбюльоглы и представителем МВД Азербайджана генерал-майором полиции Акпером Юсифовым, сообщает Day.Az.

"На встрече состоялся обмен мнением по сложившейся ситуации и обсуждены меры по недопущению эскалации конфликта",- говорится в сообщении посольства.

Посол проинформировал начальника ГУ МВД о связывающих азербайджанские и чеченские народы чувствах дружбы и добрососедства, а также неприемлемости на многонациональной площадке Москвы такого рода инцидентов, требующих незамедлительных действий по недопущению их разрастания в неуправляемую ситуацию.

"По заявлению Баранова, по обоим инцидентам ведется оперативная работа, в частности по факту нападения на кафе "Неолит" в Москве в ближайшее время будут предъявлены обвинения, а также ведется интенсивное расследование в связи с убийством водителя такси и личности преступников будут установлены. Дела будут переданы в суд и общественность будет об этом информирована. Генерал-лейтенант также заверил посла, что ситуация находится под полным контролем городских властей и полиции, и будут предприняты все необходимые меры", - говорится в сообщении посольства.

Также подчеркивается, что на встрече было отмечено, что в интернете распространяется информация о гибели 4-6 человек, что не соответствует действительности и была озвучена убедительная просьба не поддаваться подобным провокациям, имеющим место в социальных сетях и преследующим лишь единственную цель создания атмосферы враждебности и раздора.

"Вчера было сделано заявление помощника Президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам Али Гасанова, который отметил, что данный инцидент не сможет навредить исторически существующим между азербайджанским и чеченским народами дружеским и братским связям, которые прошли через все испытания истории.

Также посол вчера и сегодня провел ряд встреч с азербайджанцами, непосредственно вовлеченными в решение данного вопроса, в связи, с чем посольство выражает благодарность журналистам, а также всем лицам, занявшим правильную позицию в данном вопросе", - говорится в сообщении.

Посольство также убедительно просит не верить фейковым новостям и провокационным заявлениям. "Посольство непосредственно занимается данной проблемой и будет информировать общественность о дальнейшем развитии событий", - говорится в сообщении.