Азербайджан выплатит компенсации еще 318 наследникам шехидов

В Азербайджане продолжается работа по предоставлению наследникам шехидов единовременной выплаты (11 тысяч манатов) в рамках гуманитарной инициативы Президента Ильхама Алиева, которая представляет важное социальное значение, сообщает в субботу Trend со ссылкой на министерство труда и социальной защиты населения, передает Day.Az.

Отмечается, что на очередном заседании Комиссии было принято решение о предоставлении единовременной выплаты 318 наследникам 200 военнослужащих-шехидов.

В ближайшие дни соответствующие средства будут переведены на их банковские счета и на их телефонные номера будут отправлены SMS-оповещения об этом.

Напомним, что указом Президента Азербайджана Ильхама Алиева от 28 января 2019 года выплата единовременной помощи будет предоставлена также наследникам 2725 шехидов, погибших за территориальную целостность Азербайджана до второго августа 1997 года (в том числе наследникам 2264 военнослужащих-шехидов и 461 полицейского-шехида, которые получили страховую выплату меньше 11 тысяч манатов).

Согласно новому указу, процесс выплаты единовременной помощи теперь охватывает наследников 12268 шехидов.

На сегодняшний день уже принято решение предоставить 5562 наследникам 3958 шехидов единовременную выплату и 5144 наследникам 3758 шехидов уже обеспечена данная выплата.