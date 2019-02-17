Азербайджан упростит процедуру получения виз туристами
Азербайджанские программисты разрабатывают мобильное приложение, которое позволит упростить процедуру получения виз туристами, сказал Trend близкий к проекту источник, передает Day.Az.
По словам собеседника агентства, речь идет о приложении M-VISA, которое будет способно обрабатывать паспортные данные и отправлять их в систему "Asan Visa".
"Для получения визы туристам необходимо будет всего лишь сфотографировать паспортные данные без необходимости заполнения анкеты через веб-интерфейс. Услугу предусматривалось запустить в феврале, однако ввиду того, что разработчикам потребовалось приобрести дополнительный софт для интеграции в дистрибутив, уложиться в запланированные сроки не удалось", - сказал источник.
Как сообщалось ранее, сервис будет платным, и для его коммерциализации рассматриваются два варианта - либо продажа приложения, либо получение комиссионных от выдачи каждой визы. По предварительным данным, сервис обойдется пользователю в два доллара, не считая стоимости самой визы.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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