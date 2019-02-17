Азербайджан упростит процедуру получения виз туристами

Азербайджанские программисты разрабатывают мобильное приложение, которое позволит упростить процедуру получения виз туристами, сказал Trend близкий к проекту источник, передает Day.Az.

По словам собеседника агентства, речь идет о приложении M-VISA, которое будет способно обрабатывать паспортные данные и отправлять их в систему "Asan Visa".

"Для получения визы туристам необходимо будет всего лишь сфотографировать паспортные данные без необходимости заполнения анкеты через веб-интерфейс. Услугу предусматривалось запустить в феврале, однако ввиду того, что разработчикам потребовалось приобрести дополнительный софт для интеграции в дистрибутив, уложиться в запланированные сроки не удалось", - сказал источник.

Как сообщалось ранее, сервис будет платным, и для его коммерциализации рассматриваются два варианта - либо продажа приложения, либо получение комиссионных от выдачи каждой визы. По предварительным данным, сервис обойдется пользователю в два доллара, не считая стоимости самой визы.