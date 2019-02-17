В Азербайджане река вышла из берегов, затоплены дома и кладбище - ФОТО
17 февраля 2019 12:02 216
В результате сильных проливных дождей в Джалилабадском районе река вышла из своих берегов.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, стихийное бедствие произошло в селе Сабирабад Джалилабадского района.
В результате сильных дождей вода в реке Гарачай поднялась и вышла из своих берегов. Затопленными оказались подвалы жилых домов и расположенное неподалеку от реки кладбище.
В данный момент ведутся работы по ликвидации последствий затопления.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
16 февраля 23:13 528
Азербайджан выплатит компенсации еще 318 наследникам шехидов
16 февраля 20:38 1 674
МВД России о ситуации с инцидентом между азербайджанцами и чеченцами в Москве
16 февраля 15:24 1 466
Дорожная полиция Баку предупредила пешеходов - ФОТО
16 февраля 15:18 408
Осадки в Баку не превысили месячную норму
-
16 Фев. 15:58 7 441
-
16 Фев. 15:37 6 377
-
16 Фев. 14:35 2 949
-
16 Фев. 21:52 2 705
-
16 Фев. 18:05 2 655