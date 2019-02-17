В Азербайджане река вышла из берегов, затоплены дома и кладбище - ФОТО

В результате сильных проливных дождей в Джалилабадском районе река вышла из своих берегов.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, стихийное бедствие произошло в селе Сабирабад Джалилабадского района.

В результате сильных дождей вода в реке Гарачай поднялась и вышла из своих берегов. Затопленными оказались подвалы жилых домов и расположенное неподалеку от реки кладбище.

В данный момент ведутся работы по ликвидации последствий затопления.