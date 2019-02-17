Зрительница: Желаю Михаилу Малкину представлять Азербайджан на Олимпийских играх

Рада наблюдать за финальными соревнованиями Кубка мира по прыжкам на батуте и тамблингу в Баку. Об этом, как передает Day.Az, сказала в воскресенье Trend зрительница Наиля Маилова.

"Впервые пришла понаблюдать за соревнованиями, проводимыми в Национальной арене гимнастики. Очень рада сегодня присутствовать здесь, тем более что проходят финальные соревнования, а это самое интересное. Я сама бывшая спортсменка, поэтому Кубок мира и привлек мое внимание", - сказала она.

Зрительница подчеркнула, что в финале участвует азербайджанский гимнаст Михаил Малкин, и она будет следить за его выступлением с особым интересом.

"Желаю ему больших успехов в спорте, чтобы он представлял нашу страну на Олимпийских играх", - подчеркнула.

Зрительница добавила, что в Национальной арене гимнастики ей понравилось все.

В воскресенье в Баку в Национальной арене гимнастики стартовал второй день соревнований Кубка мира по прыжкам на батуте и тамблингу.

Сегодня пройдут финалы среди мужчин и женщин в индивидуальной и синхронной программе по прыжкам на батуте и финалы по прыжкам на акробатической дорожке (тамблинг).

Первый в этом году Кубок мира по прыжкам на батуте и тамблингу проходит 16-17 февраля в Баку. В Кубке принимают участие более 160 гимнастов из 30 стран. Азербайджан сегодня представит Михаил Малкин на акробатической дорожке.

Отметим, что в 2019 и 2020 годах пройдет шесть кубков мира по прыжкам на батуте, квалифицирующие на Олимпийские игры в Токио, а в Баку пройдут два из этих кубков. В квалификацию попадут лучшие четыре результата из этих шести.

В прошлом году в Баку проходил Чемпионат Европы по прыжкам на батуте с участием 26 стран, а в 2016 и 2017 годах были организованы Кубки мира.