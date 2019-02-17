Баку в 1972 глазами великого фотографа Анри Картье-Брессона - ФОТО

В 1972 г. Баку посетил один из величайших фотографов мира - Анри Картье-Брессон (1908-2004). Его называли живой легендой, отцом фоторепортажа и фотожурналистики, гением фотографии, самым известным фотографом ХХ века. Об этом передает Day.Az со ссылкой на AzerHistory.

Его первая фотовыставка состоялась не где-нибудь, а в Лувре, о нем написано много книг и сотни тысяч статей, он получил невероятное количество международных наград за свои работы и носил массу почетных титулов.

Картье-Брессон был известен своими снимками с 1932 г., после путешествия в Африку - до этого он всерьез увлекался живописью и собирался посвятить жизнь именно ей. Его фотографии отличала правда жизни, они были невероятно честными.

В 1947 г. Картье-Брессон с шестью своими коллегами основывает содружество фотожурналистов - агентство "Магнум фото" (Magnum Photos). Очень скоро это агентство стало легендой и одним из самых популярных и значимых в мире фотоагентств.

Анри Картье-Брессон

Методы работы Анри Картье-Брессона стали легендой в мире фотографии. Например, он прославился своей способностью оставаться "невидимым" для людей, которых снимал. Бликующие металлические части фотоаппарата он заклеивал черной изолентой, чтобы они не привлекали внимания.

Картье-Брессонон стал первым иностранным фотографом, который сумел прорваться сквозь "железный занавес" и посетить Советский Союз после Второй мировой войны. Первая поездка Картье-Брессона в Советский Союз состоялась через год после смерти Сталина - в августе 1954 г. Советский Союз интересовал фотографа как явление. Увлекаясь уличной фотографией, Картье-Брессон посвятил свое пребывание в Стране Советов документированию повседневной жизни советских граждан.

Второе посещение СССР Картье-Брессон совершил в 1972-1973 гг. Фотографу было интересно развитие страны, любопытно было запечатлеть внутренние изменения, произошедшие за почти двадцать лет, в которые страна продолжала оставаться практически недоступной для иностранцев.

Судя по запечатленным событиям, Картье-Брессон посетил в Баку в первую декаду ноября 1972 г. Легенду мировой фотографии интересовало все: жизнь простых людей, типичные бакинские типы, улочки старого города, игры детей, гордость Советского Союза - Нефтяные Камни, праздничная демонстрация 7 ноября...

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