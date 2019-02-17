Юные зрители впечатлены соревнованиями в рамках Кубка мира в Баку

Соревнования Кубка мира по прыжкам на батуте и тамблингу в Баку прошли очень интересно, сказали Trend юные зрители Махир Мамедли и Мехти Алиев.

"Я много раз приходил в Национальную арену гимнастики, чтобы посмотреть соревнования. Тоже занимаюсь прыжками на батуте, поэтому с большим интересом смотрел как выступают спортсмены. Наблюдая за известными спортсменами, мечтаю, о том, что добьюсь успеха в спорте", - сказал юный зритель Махир Мамедли.

"Больше всего мне нравится смотреть за тем, как гимнасты выполняют элементы. Мне бывает жалко если они ошибаются, или у них что, то не получается", - добавил Мехти Алиев.

Первый в этом году Кубок мира по прыжкам на батуте и тамблингу прошел 16-17 февраля в Баку. В Кубке приняли участие более 160 гимнастов из 30 стран.

Отметим, что в 2019 и 2020 годах пройдет шесть кубков мира по прыжкам на батуте, квалифицирующие на Олимпийские игры в Токио, а в Баку пройдут два из этих кубков. В квалификацию попадут лучшие четыре результата из этих шести.

В прошлом году в Баку проходил Чемпионат Европы по прыжкам на батуте с участием 26 стран, а в 2016 и 2017 годах были организованы Кубки мира.