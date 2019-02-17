В Азербайджане резко похолодает - ПРОГНОЗ НА ЗАВТРА

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, в основном без осадков, сообщает в воскресенье Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана.

Вечером в некоторых местах возможны дожди. Ночью и утром местами будет туман. Порывистый юго-западный ветер к вечеру сменится умеренным северо-западным.

Температура воздуха ночью составит 2-5, днем - 7-12 градусов тепла, в Баку ночью - 3-5, днем - 9-11 градусов тепла.

Атмосферное давление понизится с 761 до 755 миллиметров ртутного столба, относительная влажность - 60-65 процентов.

В ночь с понедельника на вторник и до среды в Баку и на Абшеронском полуострове прогнозируется изменение погодных условий: ожидаются осадки, местами мокрый снег. Скорость северного ветра достигнет 15-20 м/с, временами - 23-25 м/с. Температура воздуха во вторник понизится на 6-8 градусов, днем будет около 2 градусов тепла.

В районах Азербайджана завтра в основном без осадков. Вечером в некоторых северных и восточных, а также горных и предгорных районах ожидается снег, порывистый западный ветер.

Ночью - 0-5, днем - 8-13 градусов тепла, в горах ночью - 0-5 градусов мороза, днем - 4-9 градусов тепла.

В районах Азербайджана с вечера понедельника и до утра среды ожидаются осадки, местами мокрый снег, в горных и предгорных районах - снег. На отдельных территориях осадки могут принять интенсивный характер. Скорость западного ветра временами будет усиливаться до 20-25 м/с. Температура воздуха понизится на 5-7 градусов.