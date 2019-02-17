Посол Чехии: Кубок мира по прыжкам на батуте и тамблингу в Баку был организован на очень высоком уровне

Кубок мира по прыжкам на батуте и тамблингу в Баку был организован на очень высоком уровне, сказал в воскресенье Trend посол Чешской Республики в Азербайджане Милан Экерт.

"Соревнования по гимнастике в Азербайджане проводятся на высоком уровне. Организаторы имеют огромный опыт в проведении подобных мероприятий, и это чувствуется. Благодарен азербайджанской стороне за то, что так постарались для гостей. Когда я узнал, что здесь будут присутствовать чешские спортсмены был очень рад", - сказал Милан Экерт.

Дипломат отметил, что было очень интересно наблюдать за ходом соревнований в рамках Кубка мира.

"Два соревновательных дня прошли очень приятно. Видел, как выступил азербайджанский гимнаст Михаил Малкин. Накануне Кубка Михаил Малкин провел встречу с детьми, среди которых был и мой сын. Детям очень понравилась эта встреча. И когда мой сын узнал, что здесь пройдут соревнования, сказал, что мы обязательно должны их посетить", - отметил посол.

Милан Экерт подчеркнул, что в текущем году в Национальной арене гимнастики будут проведены соревнования по различным дисциплинам гимнастики, и он планирует их посетить.

Первый в этом году Кубок мира по прыжкам на батуте и тамблингу прошел 16-17 февраля в Баку. В Кубке приняли участие более 160 гимнастов из 30 стран.

Отметим, что в 2019 и 2020 годах пройдет шесть кубков мира по прыжкам на батуте, квалифицирующие на Олимпийские игры в Токио, а в Баку пройдут два из этих кубков. В квалификацию попадут лучшие четыре результата из этих шести.

В прошлом году в Баку проходил Чемпионат Европы по прыжкам на батуте с участием 26 стран, а в 2016 и 2017 годах были организованы Кубки мира.