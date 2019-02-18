В Баку “Porsche" устроил страшную аварию, есть погибшая

18 февраля 2019 11:01

На территории Хазарского района в Баку легковой автомобиль "Porsche Cayenne GTS" устроил тяжелую аварию.

Как передает Day.Az со ссылкой на Publika.az, в результате аварии погибла Гусейнова Севиндж Джабир гызы 1975 года рождения.

По факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.

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