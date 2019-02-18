Грузия не пустила в страну больше ста граждан Азербайджана

В январе 2019 года Грузия не пустила 124 граждан Азербайджан.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом говорится в ежемесячном отчете министерства внутренних дел Грузии.

В отчетном периоде, Грузия, в целом, поставила запрет на посещение страны 1587 иностранным гражданам.

Среди иностранных граждан, поставленных запрет на въезд в Грузию, граждане Ирана заняли первое место с 576 человек, второе - граждане Индии. В прошлом месяце 366 граждан этой страны не смогли посетить Грузию.