Грузия не пустила в страну больше ста граждан Азербайджана

18 февраля 2019 11:09

В январе 2019 года Грузия не пустила 124 граждан Азербайджан.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом говорится в ежемесячном отчете министерства внутренних дел Грузии.

В отчетном периоде, Грузия, в целом, поставила запрет на посещение страны 1587 иностранным гражданам.

Среди иностранных граждан, поставленных запрет на въезд в Грузию, граждане Ирана заняли первое место с 576 человек, второе - граждане Индии. В прошлом месяце 366 граждан этой страны не смогли посетить  Грузию.

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