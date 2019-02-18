Грузия не пустила в страну больше ста граждан Азербайджана
18 февраля 2019 11:09 645
В январе 2019 года Грузия не пустила 124 граждан Азербайджан.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом говорится в ежемесячном отчете министерства внутренних дел Грузии.
В отчетном периоде, Грузия, в целом, поставила запрет на посещение страны 1587 иностранным гражданам.
Среди иностранных граждан, поставленных запрет на въезд в Грузию, граждане Ирана заняли первое место с 576 человек, второе - граждане Индии. В прошлом месяце 366 граждан этой страны не смогли посетить Грузию.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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