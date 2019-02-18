В Баку начали ремонтировать эти улицы - ФОТО - ВИДЕО

В Хатаинском районе Баку стартовали работы по реконструкции на улицах Неапольской и Самедбека Мехмандарова. Об этом, как передает Day.Az, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Госагентсво автомобильных дорог.

На обеих улицах обновляется асфальтовое покрытие, строятся новые и реконструируются существующие тротуары, в завершение работ в необходимых местах будут установлены дорожные знаки, обновлена дорожная разметка.