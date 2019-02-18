Азербайджанцы стали покупать автомобили за границей

В январе 2019 года в Азербайджан ввезено 2 512 единиц автомобилей.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет (ГТК), импорт автомобилей в годовом сравнении увеличился на 1 526 единиц или в 2,55 раза, передает Day.Az.

Среди ввозимых в страну автомобилей 18 единиц или 0,72% составляют моторные транспортные средства, предназначенные для перевозки 10-ти человек и более, включая водителя, 2 267 или 90,24% - легковые автомобили и другие моторные транспортные средства, предназначенные для перевозки людей, 215 или 8,59% - моторные транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, 12 или 0,48% - моторные транспортные средства специального назначения.

Количество моторных транспортных средств, предназначенных для перевозки 10-ти человек и более, включая водителя, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года возросло в 4,5 раза или 14 единиц, легковых автомобилей и других моторных транспортных средств, предназначенных для перевозки людей, увеличилось в 2,5 раза или на 1 365 единиц, моторных транспортных средств, предназначенных для перевозки грузов, - на 142 единицы или в 2,94 раза, моторных транспортных средств специального назначения - в 12 раз или 11 единиц.