Азербайджан ввел еще одно ограничение в связи с государственным гимном

Исполнение Государственного гимна Азербайджана на других языках запрещается законом.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, вопрос отразился в новом законопроекте "О правилах использования Государственного гимна Азербайджанской Республики".

Согласно статье 8 (ограничения по использованию Государственного гимна Азербайджанской Республики) закона, гимн не может исполняться на других языках.

Проект обсудят на пленарном заседании парламента 19 февраля.