Азербайджан ввел еще одно ограничение в связи с государственным гимном
18 февраля 2019 12:51 1 379
Исполнение Государственного гимна Азербайджана на других языках запрещается законом.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, вопрос отразился в новом законопроекте "О правилах использования Государственного гимна Азербайджанской Республики".
Согласно статье 8 (ограничения по использованию Государственного гимна Азербайджанской Республики) закона, гимн не может исполняться на других языках.
Проект обсудят на пленарном заседании парламента 19 февраля.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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