Азербайджан ввел еще одно ограничение в связи с государственным гимном

18 февраля 2019 12:51

Исполнение Государственного гимна Азербайджана на других языках запрещается законом. 

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, вопрос отразился в новом законопроекте "О правилах использования Государственного гимна Азербайджанской Республики". 

Согласно статье 8 (ограничения по использованию Государственного гимна Азербайджанской Республики) закона, гимн не может исполняться на других языках. 

Проект обсудят на пленарном заседании парламента 19 февраля. 

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