Немецкие ученые изучают многовековой опыт Азербайджана

Азербайджанские и немецкие ученые с помощью современных приборов исследуют найденные в Шамкирском районе и его окрестностях находки, относящиеся к V веку до н.э. Об этом, как передает Day.Az, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Институт археологии и этнографии АН Азербайджана.

Институт археологии Передней Азии Мюнхенского университета Людвига-Максимилиана с 2013 года проводит археологические исследования в селе Гарачемирли Шамкирского района и на прилегающих территориях.

Наряду с продолжением археологических исследований во дворце, относящемся к V-IV вв до н.э., обнаруженном международной археологической экспедицией Шамкир-Гарачемирли на территории одноименного села, были зарегистрированы другие новые памятники на территории Шамкирского района, в связи с которыми были проведены раскопки.

Как сообщили сотрудники Департамента античных и современных культур факультета культурных исследований института, найденные на территории Шамкира образцы керамики были исследованы привезенным ими современным портативным спектрометром. Прибор позволяет получить точную и подробную информацию о технологии керамического производства древнего населения Азербайджана.

Результаты научных исследований будут опубликованы в самых престижных научных изданиях мира.