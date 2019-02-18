В рамках проекта «Наш двор» жителям Баку передан очередной благоустроенный двор - ФОТО

В понедельник в рамках проекта "Наш двор", осуществляемого по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева, учредителя и руководителя Общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой, очередной благоустроенный двор передан жителям.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, обновленный двор, расположенный на территории Низаминского района, охватывает дома номер 39, 41, 46, 51, 53, 55, 55/57, 57 по улице Б.Нуриева, в которых проживает около 2 500 человек.

Основная цель проекта "Наш двор" - благоустройство дворов с экологической точки зрения, восстановление зеленых насаждений, составляющих основу экологии города, формирование здорового образа жизни, создание безопасных и комфортных условий для жителей.

В обустроенном в рамках проекта "Наш двор" очередном дворе также созданы благоприятные условия для удобного передвижения инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья. Для развития детей всех возрастных групп и рационального использования досуга молодежи здесь установлены 2 футбольные мини-площадки, 2 шахматные площадки, спортивные сооружения, детский развлекательный центр со специальным покрытием, в том числе 14 беседок и скамейки.

Основная цель создания подобных площадок - помочь молодежи вести здоровый образ жизни, укреплять здоровье, рационально использовать досуг, выработать рефлекс систематического занятия спортом.

С учетом пожеланий и интересов жителей установлены новые осветительные столбы, полностью отремонтированы фасады и подъезды зданий. Наряду с восстановлением существующего озеленения на территории двора, на территории площадью около 800 квадратных метров высажено около 100 деревьев, заложена новая озеленительная полоса. С целью обеспечения безопасности жителей установлены камеры наблюдения.

Двор, сданный в пользование жителей в Низаминском районе, является шестнадцатым благоустроенным двором в рамках проекта "Наш двор".

Реализация данного проекта предусматривается во всех районах Баку. В связи с этим просьба представлять в Общественное объединение IDEA информацию и рекомендации о нуждающихся в благоустройстве дворах нашей столицы.