В Баку задержали непослушных водителей

Сотрудники Управления государственной дорожной полиции ГУП Баку провели очередное просветительско-профилактическое мероприятие для выявления водителей, совершающих ночью грубые нарушения правил на различных улицах и проспектах столицы, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на пресс-службу МВД, передает Day.Az.

В ходе мероприятия были выявлены нетрезвые, не подчиняющиеся требованиям дорожной полиции водители, водители, изменившие конструкцию транспортного средства, а также собирающие в багажник машины тяжелые предметы (канистры с водой, куски бетона, камня и пр.), чтобы поднять переднюю часть машины.

Так, в ходе проверки багажника автомобиля "VAZ 2107", задержанного в Насиминском районе Баку, были обнаружены большие куски камней. Еще один водитель был задержан в Ясамальском районе за управление автомобиля марки "Kia" на большой скорости, создавая серьезную угрозу для других участников движения. За нарушение правил дорожного движения в его отношении был составлен административный протокол.

В ходе мероприятия были выявлены и водители, изменившие конструкцию транспортных средств. Они были оштрафованы в административном порядке, а транспортные средства были доставлены на штрафную стоянку.

Управление государственной дорожной полиции ГУП Баку продолжит подобные просветительские меры.