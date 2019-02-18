В Баку установили новые дорожные знаки - ФОТО

18 февраля 2019 17:02

Бакинское транспортное агентство приступило к работе по устранению нехватки дорожных знаков и разметки на участках улиц столицы, пересекающихся с железнодорожными линиями, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Агентство, передает Day.Az.

В рамках проделанной работы в 33 пунктах установлены недостающие дорожные знаки. На следующем этапе будет проведена дорожная разметка.

Целью данной работы является обеспечение безопасности движения на участке пересечения автодорог с железнодорожными линиями и снижение риска аварий.

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