В Баку установили новые дорожные знаки - ФОТО

Бакинское транспортное агентство приступило к работе по устранению нехватки дорожных знаков и разметки на участках улиц столицы, пересекающихся с железнодорожными линиями, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Агентство, передает Day.Az.

В рамках проделанной работы в 33 пунктах установлены недостающие дорожные знаки. На следующем этапе будет проведена дорожная разметка.

Целью данной работы является обеспечение безопасности движения на участке пересечения автодорог с железнодорожными линиями и снижение риска аварий.