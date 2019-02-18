В Гобустане машина разделилась на две части, водитель выжил - ВИДЕО

На дороге Баку-Шамаха произошло тяжелое ДТП.

Как передает Day.Az, происшествие произошло вчера около 17:00 на участке дороги в районе кладбища Гобустан (бывшая Мараза) Гобустанского района.

Автомобиль марки Toyota Pickup, ехавший из района в Баку, врезался в бетонное ограждение. От силы удара автомобиль разделился на две части. Водитель получил травму головы, приехавшая бригада скорой помощи оказала ему первую медицинскую помощь.

По предварительной версии, причиной аварии стала обледеневшая дорога. Ведется расследование.

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