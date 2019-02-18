В Азербайджане применят новые критерии определения инвалидности

В Азербайджане будут применены новые критерии определения инвалидности. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Trend, сказал журналистам в понедельник министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Сахиль Бабаев.

По словам министра, основная цель проводимых реформ в этой области заключается в приведение критериев определения инвалидности международным стандартам.

"Существуют рекомендации и директивы Европейского союза и Всемирной организации здравоохранения, на основе которых меняются критерии определения инвалидности и на их основе создаются новые нормативы. Здесь речь идет об определении степени болезни и то, как оно воздействует на жизнедеятельность человека, на его трудоспособность и уход за собой. На основе той или иной степени и будет проводиться оценка", - сказал Бабаев.