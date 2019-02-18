ГЭЦ об экзаменах по приему на госслужбу

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) провел тестовый экзамен по приему на госслужбу по должностям групп "BA" и "BB" группы "В" (административно-исполнительные должности) административных должностей, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на ГЭЦ, передает Day.Az.

Из прошедших регистрацию для участия в экзамене 1878 кандидатов 949 кандидатов успешно сдали экзамен, 27 на экзамен не явились.

Результаты экзамена размещены на сайте Центра, их также можно узнать, отправив номер работы на 7727.

Отметим, что успешно сдавшим тестовый экзамен будет выдан сертификат сроком на пять лет.

Для получения сертификата успешно сдавшие экзамен кандидаты должны с 18 февраля по первое марта заполнить на портале ГЭЦ форму обращения.

Апелляционная комиссия по результатам экзамена будет функционировать 18-20 февраля с 14:00 до 17:00 в Государственном экзаменационном центре по адресу улица А. Саламзаде, 28.