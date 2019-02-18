В Азербайджане пройдет мониторинг в связи с "птичьим гриппом"

В связи с миграцией перелетных птиц с 25 февраля по первое марта в Азербайджане будет проведен очередной мониторинг, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Государственную ветеринарную службу, передает Day.Az.

Мониторинг пройдет при совместном участии специалистов и сотрудников Службы, Агентства пищевой безопасности, министерств здравоохранения и экологии и природных ресурсов.

Мониторинг планируется провести в Абшеронском национальном парке на острове Пираллахи, охотничьем хозяйстве Агзыбир в Шабранском районе, Ширванском национальном парке в Сальянском районе, Акгельском национальном парке в Агджабединском районе и Гызылагаджском государственно-природном заповеднике в Лянкяранском районе, куда прилетают перелетные птицы.

Также во время мониторинга будут взяты пробы и в птицеводческих и личных хозяйствах.

Анализы крови и патологических материалов будут проверены в лаборатории Агентства пищевой безопасности, и общественность будет проинформирована о полученных результатах.

Государственная ветеринарная служба заявляет, что в настоящее время в республике стабильная эпизоотическая ситуация по "птичьему гриппу" и другим острым инфекционным заболеваниям.