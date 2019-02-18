Дорожная полиция предупреждает водителей

Государственная дорожная полиция сделала предупреждение водителям в связи с ожидаемыми погодными условиями.

Как сообщили Report в пресс-службе Главного управления государственной дорожной полиции, водители с небольшим опытом вождения не должны управлять автомобилем в снежную погоду и на заледенелых дорогах, передает Day.Az.

"Министерство экологии и природных ресурсов сделало предупреждение, что в ночь с 18 на 19 февраля погодные условия на территории страны резко изменятся.

В связи с этим Главное управление доводит до сведения водителей, что во избежание аварий и других неприятных инцидентов на дорогах водители при управлении автомобилем должны быть внимательными, с учетом вероятности обледенения некоторых дорог выбирать скоростной предел управляемых ими транспортных средств в соответствии с погодными условиями. В то же время водителям не рекомендуется без необходимости выполнять обгон и резкие маневры, резко тормозить", - отметили в ГДП.

Было отмечено, что управление автомобиля на обледенелой дороге водителями с малым опытом вождения увеличивает вероятность опасности для них самих и других участников движения: "С учетом этого просим их не садиться за руль в ожидаемых погодных условиях".