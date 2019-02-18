Вот какими странными именами хотели назвать новорожденных в Азербайджане

В Комиссию по терминологии при Кабинете министров Азербайджана поступали обращения о том, чтобы дать своим новорожденным детям имена Тякярь, Аренда, Мирасоель, Розеф, Джахардяст, а также, чтобы назвать своих новорожденных девочек мужскими именами.

Об этом в понедельник сказала Trend заместитель председателя комиссии Саялы Садыгова, передает Day.Az.

По словам зампредседателя, помимо этого, были те, кто хотели назвать своих детей такими именами, как Жозефина, Радж (индийское имя), Маквин (имя автомобиля-героя из мультфильма "Тачки"), Лада (марка машины).

Садыгова сказала, что также обращались люди с намерением назвать своих девочек такими мужскими именами, как Рамин, Амир.

Садыгова добавила, что районные (городские) отделы регистрации министерства юстиции дали отрицательные ответы на все эти обращения.

Заместитель председателя отметила, что с начала этого года в комиссию поступило около 50 обращений. Среди обращений также встречались те, которые связаны с установлением правильной формы написания имен.