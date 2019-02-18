Азербайджан ведет переговоры по экспорту продукции военного назначения

Делегация министерства оборонной промышленности Азербайджана находится с визитом в Объединенных Арабских Эмиратах для участия в 14-ой Межуднародной оборонной выставке и конференции İDEX-2019, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на министерство, передает Day.Az.

В рамках выставки состоялись встречи делегации с руководителями и представителями турецкой компании MKEK, российской компании "Рособоронэксорт", сербской компанией "Югоимпорт", компаниями ОАЭ Mobile Land Systems и Tawazun, компанией из Саудовской Аравии Military İndustries Corporation. На встречах были проведены переговоры по развитию сотрудничества в военно-технической сфере и экспорту продукции военного назначения, производимого в Азербайджане.

Выставка İDEX проходит под патронажем президента ОАЭ Шейха Халифа бин Зайеда аль-Нахьяна при поддержке министерства обороны ОАЭ.

Выставка продолжит свою работу до 21 февраля.