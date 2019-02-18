На дорогах Баку снижена скорость движения автомобилей

18 февраля 2019 22:00

В связи с дождливой погодой, в Баку на всех полосах автомагистралей проспект Гейдара Алиева-аэропорт-Бильгя и Зыхский круг-аэропорт допустимая скорость снижена на 20 километров в час, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Бакинское транспортное агентство, передает Day.Az.

Отмечается, что это необходимо для обеспечения безопасности движения.

Водителям во время движения рекомендуется соблюдать допустимую скорость и учитывать метеорологические факторы.

"Просим пассажиров, ожидающих автобусы на остановках, быть внимательными. Также просьба к пассажирам на территории Центра транспортного обмена не выходить на проезжую часть, садиться и сходить только на автобусных остановках.

Отметим, что с сегодняшней ночи в связи с переменой погоды Бакинское транспортное агентство осуществило ряд меропритий. Согласно сообщению Бактрансагентства, были даны соответствующие поручения компания-перевозчикам, занимающимся регулярной перевозкой пассажиров в Баку.

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