В Баку пошел первый снег

19 февраля 2019 08:41

Во вторник в Баку пошел первый снег, передает Day.Az.

В течение 19 февраля температура воздуха составит 2-3 градуса тепла. Скорость северо-западного ветра усилится до 15-20 м/с, временами до 23-25 м/с.

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2019 Day.Az