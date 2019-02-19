В Баку пошел первый снег
19 февраля 2019 08:41 395
Во вторник в Баку пошел первый снег, передает Day.Az.
В течение 19 февраля температура воздуха составит 2-3 градуса тепла. Скорость северо-западного ветра усилится до 15-20 м/с, временами до 23-25 м/с.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
18 февраля 23:26 1 048
Институт рукописей - Один день в азербайджанской сокровищнице тайн - ФОТО
18 февраля 22:07 368
В Бакинском книжном центре прошла встреча с Натигом Расулзаде - ФОТО
18 февраля 22:00 761
На дорогах Баку снижена скорость движения автомобилей
18 февраля 21:25 472
Азербайджан ведет переговоры по экспорту продукции военного назначения
18 февраля 20:56 863
Вот какими странными именами хотели назвать новорожденных в Азербайджане
18 февраля 17:36 421
В Азербайджане пройдет мониторинг в связи с "птичьим гриппом"
08:41
В Баку пошел первый снег
-
18 Фев. 10:40 12 893
-
18 Фев. 11:29 9 408
-
18 Фев. 15:55 7 323
-
18 Фев. 12:49 5 464
-
18 Фев. 14:34 5 176