В Бакинской Высшей школе нефти (БВШН) прошел саммит PMI Azerbaijan 2019 "Внедрение методов управления проектами и их роль в современном управлении", посвященный 50-летию со дня основания Института управления проектами (PMI - Project Management Institute), сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на вуз.

Мероприятие было проведено представительством PMI в Азербайджане - PMI Azerbaijan Chapter (Potential) - при организационной поддержке БВШН. Делегатами саммита стали около ста представителей государственных и ведущих частных организаций в сфере информационных технологий, промышленности, строительства, финансов и образования.

Открывший саммит ведущий мероприятия Кенан Мамедов представил краткую информацию о создании и деятельности организации. Приветствуя делегатов саммита, ректор Бакинской Высшей школы нефти Эльмар Гасымов отметил важность подготовки специалистов в области управления проектами и внедрения современных методов управления во всех областях. Рассказав о развитии, деятельности и достижениях вуза, ректор сообщил, что уже несколько лет в БВШН успешно действует Школа управления проектами, все учебные программы которой разработаны в строгом соответствии с требованиями и стандартами PMI. Ее выпускниками стали десятки ведущих сотрудников крупных национальных и международных компаний, получивших сертификаты магистров по управлению проектами Университета Джорджа Вашингтона (США), сообщил он. В заключение Ректор Эльмар Гасымов пожелал участникам саммита плодотворной работы.

Первым на утренней панельной дискуссии прозвучал доклад председателя правления азербайджанского отделения PMI Эмиля Исмаилханова, который рассказал о задачах, программах и перспективах развития организации. Презентация вице-президента отделения PMI в Турции, менеджера портфеля проектов компании Türk Hava Yolları Омюра Бенека была посвящена работе национального отделения и его участию в региональных и международных инициативах PMI. Завершилось заседание выступлением члена правления азербайджанского отделения PMI Нигяр Джафаровой, которая рассказала о намерениях и стратегии реализации проекта "Уроки по управлению проектами для школьников". В заключение были даны ответы на вопросы.

В панельных дискуссиях, посвященных внедрению и перспективам использования современных методов управления проектами в государственном и частном секторе, модератором которых был председатель правления Бакинской фондовой биржи, член правления азербайджанского отделения PMI Вюгар Намазов, с докладами и презентациями выступили директор "Центра по развитию электронного правительства" Фариз Джафаров, менеджер портфеля проектов компании Türk Hava Yolları Омюр Бенек и эксперт по вопросам управления проектами Эльчин Мамедов. Затем состоялось обсуждение поднятых в выступлениях актуальных тем и были даны ответы на вопросы по планам развития программ управления проектами в Азербайджане.

Институт управления проектами - крупнейшая международная организация, основанная в 1969 году и ставящая своей целью обмен опытом, знаниями и навыками среди менеджеров проектов по всему миру. PMI проводит исследования, развивает сотрудничество в региональных отделениях, организует конференции и обучающие семинары, а также осуществляет разработку стандартов и аккредитацию в области управления проектами.

Работа по созданию азербайджанского отделения PMI началась в феврале 2016 года, а в мае 2017 года представители Азербайджана впервые приняли участие в собрании "PMI Leadership Institute Meeting", состоявшемся в Риме. Там же было принято решение о создании "PMI European Chapter Collaboration". Делегаты Азербайджана одними из первых поддержали эту инициативу и подписали меморандум. Статус PMI Azerbaijan Potential Chapter был получен в результате подписания соответствующего соглашения в Берлине 4 мая 2018 года.