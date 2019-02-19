Стало известно, когда пройдут школьные выпускные экзамены
Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) обнародовал график проведения выпускных экзаменов по городам и районам Азербайджана, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Центр, передает Day.Az.
Выпускные экзамены по общему и полному среднему уровню образования будут проведены в соответствии с нижеследующим графиком:
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№/№
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Регионы, где будут проведены экзамены
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Даты проведения выпускных экзаменов
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По общему среднему уровню образования (1-й тур)
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По общему среднему уровню образования (2-й тур)
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По полному среднему уровню образования
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Баку (Наримановский, Сабаильский, Ясамальский, Насиминский, Низаминский, Бинагадинский, Сабунчинский, Хатаинский, Сураханинский, Хазарский, Гарадагский, Пираллахинский р-ны), Нахчыванская АР, Ширван
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3 марта 2019 г.
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2 июня 2019 г.
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7 апреля 2019 г.
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Сумгайыт, Абшерон, Гянджа, Гекгель, Самух, Нафталан, Геранбой, Дашкесан, Шеки, Огуз, Габала, Лянкяран, Астара, Билясувар, Агсу, Зардаб, Шамахы, Кюрдамир, Агдам, Евлах, Барда, Тертер, Имишли, Саатлы, Сабирабад, Хачмаз, Шабран
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10 марта 2019 г.
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9 июня 2019 г.
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14 апреля 2019 г.
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Мингячевир, Шамкир, Гедабей, Агстафа, Газах, Товуз, Балакен, Загатала, Гах, Ярдымлы, Джалилабад, Масаллы, Лерик, Гекчай, Агдаш, Уджар, Исмаиллы, Гобустан, Агджабеди, Ходжавенд, Физули, Бейлаган, Сальян, Нефтчала, Гаджигабул, Гусар, Губа, Сиязань, Хызы
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17 марта 2019 г.
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16 июня 2019 г.
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21 апреля 2019 г.
Учащиеся в школах, где обучаются вынужденные переселенцы, будут сдавать экзамен в соответствующих городах и районах, где находятся учебные заведения.
Обучающиеся в Военном лицее им. Дж. Нахчыванского (Баку) и Военном лицее им. Г.Алиева (Нахчыван) будут сдавать экзамен в эти же даты в городах и районах, где расположены эти учебные заведения.
В школах с английским и французским языками обучения учащиеся будут сдавать экзамен по соответствующим классам в третий экзаменационный день.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!