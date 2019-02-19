Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) обнародовал график проведения выпускных экзаменов по городам и районам Азербайджана, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Центр, передает Day.Az.

Выпускные экзамены по общему и полному среднему уровню образования будут проведены в соответствии с нижеследующим графиком:

№/№ Регионы, где будут проведены экзамены Даты проведения выпускных экзаменов По общему среднему уровню образования (1-й тур) По общему среднему уровню образования (2-й тур) По полному среднему уровню образования Баку (Наримановский, Сабаильский, Ясамальский, Насиминский, Низаминский, Бинагадинский, Сабунчинский, Хатаинский, Сураханинский, Хазарский, Гарадагский, Пираллахинский р-ны), Нахчыванская АР, Ширван 3 марта 2019 г. 2 июня 2019 г. 7 апреля 2019 г. Сумгайыт, Абшерон, Гянджа, Гекгель, Самух, Нафталан, Геранбой, Дашкесан, Шеки, Огуз, Габала, Лянкяран, Астара, Билясувар, Агсу, Зардаб, Шамахы, Кюрдамир, Агдам, Евлах, Барда, Тертер, Имишли, Саатлы, Сабирабад, Хачмаз, Шабран 10 марта 2019 г. 9 июня 2019 г. 14 апреля 2019 г. Мингячевир, Шамкир, Гедабей, Агстафа, Газах, Товуз, Балакен, Загатала, Гах, Ярдымлы, Джалилабад, Масаллы, Лерик, Гекчай, Агдаш, Уджар, Исмаиллы, Гобустан, Агджабеди, Ходжавенд, Физули, Бейлаган, Сальян, Нефтчала, Гаджигабул, Гусар, Губа, Сиязань, Хызы 17 марта 2019 г. 16 июня 2019 г. 21 апреля 2019 г.

Учащиеся в школах, где обучаются вынужденные переселенцы, будут сдавать экзамен в соответствующих городах и районах, где находятся учебные заведения.

Обучающиеся в Военном лицее им. Дж. Нахчыванского (Баку) и Военном лицее им. Г.Алиева (Нахчыван) будут сдавать экзамен в эти же даты в городах и районах, где расположены эти учебные заведения.

В школах с английским и французским языками обучения учащиеся будут сдавать экзамен по соответствующим классам в третий экзаменационный день.