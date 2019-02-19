Волки напали на азербайджанские села, вмешалось министерство
19 февраля 2019 12:48 396
На основе поступившей в министерство экологии и природных ресурсов информации о нападении волков на скот в хозяйствах сел Болуслу и Эйвазлылар Геранбойского района, была создана рабочая группа.
Как сообщили Report в министерстве, рабочая группа в составе сотрудников МЭПР и Общественного объединения "Азеровчу" взяла указанную территорию под контроль и принимает меры по регулированию числа диких животных в целях обеспечения безопасности граждан и пресечения случаев нанесения ущерба их имуществу, передает Day.Az.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
12:50 362
В Азербайджане выпало 19 см снега
-
18 Фев. 15:55 9 386
-
18 Фев. 19:35 6 733
-
18 Фев. 16:58 6 540
-
18 Фев. 17:23 6 295
-
18 Фев. 14:34 6 017