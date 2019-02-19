На основе поступившей в министерство экологии и природных ресурсов информации о нападении волков на скот в хозяйствах сел Болуслу и Эйвазлылар Геранбойского района, была создана рабочая группа.

Как сообщили Report в министерстве, рабочая группа в составе сотрудников МЭПР и Общественного объединения "Азеровчу" взяла указанную территорию под контроль и принимает меры по регулированию числа диких животных в целях обеспечения безопасности граждан и пресечения случаев нанесения ущерба их имуществу, передает Day.Az.