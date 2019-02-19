Парламент Азербайджана утвердил новые требования в связи с Государственным гимном страны, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend.

Новый законопроект "О Государственном гимне Азербайджана" обсуждался сегодня на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламента).

Согласно требованиям законопроекта, при исполнении Государственного гимна граждане Азербайджана должны стоя исполнять его, или же дослушать его до конца в соответствии с текстом. Если во время звучания Государственного гимна будет поднят (вывешен) Государственный флаг Азербайджана, то следует смотреть в этот момент в направлении Государственного флага.

Иностранцы и лица без гражданства, находящиеся на территории Азербайджана, также должны стоя дослушать до конца Государственный гимн Азербайджана.

Во время торжественных церемоний, проводимых на территории иностранных государств, порядок исполнения Государственного гимна Азербайджана устанавливается соответствующим органом исполнительной власти.

Согласно ограничениям по Государственному гимну Азербайджана, его музыка не может использоваться в других музыкальных произведениях. Также, по законопроекту, Государственный гимн запрещается исполнять на иностранном языке.

После обсуждений и голосования законопроект был принят в третьем чтении.