В Азербайджане расширены полномочия Госагентства по туризму
19 февраля 2019 15:11 148
Решением Кабинета министров Азербайджана внесены изменения в "Список учреждений, находящихся в подчинении, но не входящих в структуру Государственного агентства по туризму", сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend.
Согласно изменению, перечень этих учреждений увеличен, в связи с чем в решение Кабмина добавлен пункт 4.4, который звучит следующим образом:
"4.4. Юридическое лицо публичного права "Азербайджанское бюро по туризму".Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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