Решением Кабинета министров Азербайджана внесены изменения в "Список учреждений, находящихся в подчинении, но не входящих в структуру Государственного агентства по туризму", сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend.

Согласно изменению, перечень этих учреждений увеличен, в связи с чем в решение Кабмина добавлен пункт 4.4, который звучит следующим образом:

"4.4. Юридическое лицо публичного права "Азербайджанское бюро по туризму".