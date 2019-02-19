В Азербайджане выпускники, окончившие школу с золотой медалью, могут быть освобождены от приемных экзаменов в вузы, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend.

Данный вопрос был отражен в законопроекте "Об общем образовании", вынесенном во вторник на обсуждение на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламента).

В статье 13 ("Организация общего образования") законопроекта отмечается, что выпускники, окончившие школу с золотой медалью, будут освобождены от других экзаменов, и будут сдавать один экзамен по специальности при поступлении в вузы.

Законопроект был рассмотрен на втором чтении.