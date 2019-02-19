В Азербайджане эти лица смогут поступать в вузы без экзаменов
19 февраля 2019 15:49 533
В Азербайджане выпускники, окончившие школу с золотой медалью, могут быть освобождены от приемных экзаменов в вузы, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend.
Данный вопрос был отражен в законопроекте "Об общем образовании", вынесенном во вторник на обсуждение на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламента).
В статье 13 ("Организация общего образования") законопроекта отмечается, что выпускники, окончившие школу с золотой медалью, будут освобождены от других экзаменов, и будут сдавать один экзамен по специальности при поступлении в вузы.
Законопроект был рассмотрен на втором чтении.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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