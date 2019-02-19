В Азербайджане выпускникам, завершившим общее образование с особым отличием, будет выдаваться аттестат особого образца, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend.

Данный вопрос отражен в новом, разработанном законопроекте "Об общем образовании", обсуждаемом на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана.

В законопроекте говорится, что государственный документ об общем образовании считается основным для продолжения образования на следующем уровне и ступени, а также для начала трудовой деятельности.

Согласно новому законопроекту, лицам, по различным причинам, не завершившим среднее или полное среднее образование, выдается справка в установленном порядке.

На заседании было отмечено, что не завершившие образование лица, не могли получить документ, однако, по новому законопроекту, им будет выдаваться справка о том, до какого класса они проучились.

После обсуждений законопроект был вынесен на голосование, и принят во втором чтении.