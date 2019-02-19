В Азербайджане оказание международных телекоммуникационных услуг с незаконным подключением к телекоммуникационной сети будет считаться преступным деянием, в связи, с чем в Уголовный кодекс вносятся поправки, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend.

Согласно этим поправкам, в случае, если оказываемые телекоммуникационным оператором или провайдером международные телекоммуникационные услуги с незаконным подключением к телекоммуникационной сети посредством соответствующего устройства, нанесут крупный ущерб, то будет применено наказание в виде лишения свободы. Такие деяния наказываются штрафом в двукратном размере от нанесенного ущерба, либо исправительными работами или лишением свободы до двух лет.

Если деяния нанесли ущерб в крупном размере, то должностные лица будут лишены права занимать должность или заниматься определенной деятельностью в течение трех лет, будут оштрафованы в размере от трехкратного до четырехкратного размера от нанесенного ущерба, либо наказаны ограничением свободы от трех до пяти лет, либо лишением свободы от четырех до шести лет.

Отметим, что под "соответствующим устройством", предусмотренным в новом проекте, понимается устройство с sim-картами мобильных номеров, косвенными путями обеспечивающее направление в телекоммуникационную сеть общего пользования международного телефонного трафика, принимаемого посредством интернета.

После голосования на состоявшемся во вторник пленарном заседании Милли Меджлиса поправки были приняты в первом чтении.