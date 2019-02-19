В Азербайджане прошлой ночью высота снежного покрова в Агдере составила 19 сантиметров, в Алтыагадже - 14 сантиметров, в Сарыбаше - 12 сантиметров, в Губе - 11 сантиметров, в Шахдаге - 10 сантиметров, Гусаре и Хыналыге - семь сантиметров, Гырызе - шесть сантиметров, Маразе - три сантиметра, Исмаиллы - один сантиметр, сообщает во вторник Trend со ссылкой на министерство экологии и природных ресурсов Азербайджана, передает Day.Az.

Как сообщали ранее в Национальном департаменте гидрометеорологии, с вечера 18 февраля погода в Азербайджане изменилась, наблюдались осадки преимущественно в северных и восточных районах страны, в горных и предгорных районах выпал снег.

Дождь, который начался со вчерашнего вечера в Баку и на Абшеронском полуострове, сегодня утром сменился мокрым снегом. Количество выпавших осадков составило пять миллиметров. Количество осадков в Лянкяран-Астаринской зоне составило шесть миллиметров, в центрально-низменных районах до четырех миллиметров, в районах Большого Кавказа - до 11 миллиметров.

Скорость северо-западного ветра 18 февраля в некоторых районах составила 22-30 метров в секунду, в Баку и на Абшеронском полуострове ветер усиливался до 15-20 метров в секунду. Согласно данным станции Нефтяные Камни, высота волн Каспийского моря достигла четырех метров.

Температура воздуха снизилась на 6-10 градусов, минимальная температура в Баку и на Абшеронском полуострове составила до двух градусов тепла, в низменных районах - 2-5 градусов тепла, в горных районах - 0-5 градусов мороза, в высокогорных территориях - 7-12 градусов мороза, в Нахчыванской АР - 0-3 градусов мороза.