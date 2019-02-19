По состоянию на 14:00, на отрезке Сиязань-Шабран автотрассы Баку-Губа-госграница России осадков нет, а на участке, проходящей через Губинский и Гусарский районы, временами идет снег. Температура 2-4 тепла, движение нормальное. Об этом, как передает Day.Az, сообщает во вторник Trend со ссылкой на отдел по связям с общественностью Госагентства автомобильных дорог.

На дороге в село Хыналыг, территории Шахдага в Гусарском районе осадков нет, температура 4-6 градуса мороза, предприняты необходимые меры для движения транспортных средств.

На дороге Гилязи-Хызы идет слабый снег, с утра дорога была расчищена, обеспечено нормальное движение. В горных территориях минусовая температура.

На автодороге Баку-Гобустан идет снег, температура воздуха 1-2 градуса мороза. С утра дорога была расчищена от снега, необходимые меры в этом направлении продолжаются, движение нормальное.

На дороге Гобустан-Шамахы-Муганлы идет снег, мороза нет, дорога расчищена, движение обеспечено.

На участке Муганлы-Агсу дороги Муганлы-Агсу-Евлах идет снег, с утра дорога была расчищена от снега, осуществляются работы в этом направлении, обеспечено нормальное движение транспорта.

На дороге Баку-Алят-Гаджигабул, Гаджигабул-Уджар-Евлах, Евлах-Гянджа-Газах-госграница Грузии осадков нет, движение нормальное.

На дороге Муганлы-Исмаиллы идет снег, погода не морозная. С утра дорога была расчищена, обеспечено нормальное движение транспорта.

На автодороге Исмаилы-Огуз-Габала-Шеки идет снег, утром дорога была расчищена о снега. Сейчас работы в этом направлении продолжаются, движение нормальное.

На дороге Шеки-Гах-Загатала-госграница Грузии, Евлах-Шеки (Гёкбулаг), Гянджа-Дашкесан-Хошбулаг, Шамкир-Гедабей осадков нет, транспорт функционирует нормально.

На автомагистрали Алят-Астара-госграница Ирана, Масаллы-Ярдымлы-Масаллинский район, Лянкяран-Лерик-Лянкяранский район идет дождь, движение транспортных средств нормальное.

На участке Гаджигабул-Сабирабад-Саатлы автодороги Гаджигабул-Бахрамтепе-Горадиз идет дождь, обеспечено нормальное движение транспорта.