Указ Президента Азербайджана Ильхама Алиева об упрощении выдачи разрешения на эксплуатацию ряда многоквартирных зданий позволит оживить строительный рынок. Об этом, как передает Day.Az, сказал Trend генеральный директор консалтинговой компании MBA Group, эксперт в области недвижимости Нусрет Ибрагимов.

Как отметил эксперт, раньше инвесторы и строительные компании долгое время не могли сдать в эксплуатацию строительные объекты.

"Этим документом Президент показал, что и эту сферу он взял под свой контроль. Отныне, те организации и структуры, которые мешали сдаче этих объектов, больше не смогут препятствовать этому", - сказал Ибрагимов.

По словам эксперта, теперь структуры и организации не смогут требовать плату за сдачу в эксплуатации строительных объектов.

Далее, говоря о пользе, которую принесет этот указ жильцам многоквартирных зданий, он сказал, что раньше, чтобы продать квартиру, нужно было обратиться в жилищно-строительный кооператив (ЖСК), а они могли также требовать плату.

"После подписания данного документа таких правонарушений не будет, будут только госпошлины", - сказал он.

Напомним, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал указ об упрощении выдачи разрешения на эксплуатацию ряда многоквартирных зданий.