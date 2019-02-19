Во вторник министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Сахиль Бабаев встретился с группой инвалидов и ветеранов Карабахской войны, семьями шехидов, демобилизованными военнослужащими, сообщает Trend со ссылкой на министерство труда и социальной защиты населения.

Бабаев подчеркнул, что усиление социальной защиты и благосостояния семей шехидов, инвалидов и ветеранов войны является одним из главных направлений успешной социальной политики Президента Ильхама Алиева. Министр сказал, что подписанные главой государства в течение прошлого и текущего года указы и распоряжения создают условия для принятия значимых шагов в этом направлении.

Бабаев отметил, что инвалиды войны и семьи шехидов, ветераны войны имеют большие заслуги перед Азербайджаном, перед народом страны. Гражданам из этой категории всегда оказывается большое уважение в обществе, также они могут воспользоваться надежной системой социальной защиты.

Встреча продолжилась обсуждениями шагов, принимаемых в сфере социальной защиты, реформ в данной области.