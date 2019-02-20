В Азербайджане появился новый сорт чая
В Азербайджане получены новые сорта чая, лимона и мандарина.
Об этом, как передает Day.Az, сказал эксклюзивно Trend директор Лянкяранского регионального научного центра, доктор сельскохозяйственных наук, профессор Фарман Гулиев.
По словам Гулиева, в результате исследовательских работ, проводимых на протяжении многих лет, были проверены по хозяйственным показателям - урожайности, качеству, морозо- и жароустойчивости, устойчивости к вредителям, самые лучшие сорта чая, лимона и мандарина среди существующих. В результате исследований, как отметил профессор, были получены четыре новых сорта чая.
Ученый сказал, что эти сорта, полученные и выращиваемые путем клоновой селекции, называются "Фарманчай", "Фарманчай розовый", "Лянкяран", "Хазар".
"Данные сорта чая были сравнены по морфологическим, биологическим свойствам, а также качеству с сортом "Азербайджан-2" и всесторонне изучены. Полученные сорта в будущем могут быть распространены в сельском хозяйстве", - добавил профессор.
Гулиев отметил, что в Лянкяранском регионе были созданы новые сорта лимона - "ЛянкяранМейери", а также новый сорт мандарина.
Он добавил, что новые сорта были представлены в Государственную службу по контролю за семенами и регистрации сортов растений при минсельхозе.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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