Указ Президента Ильхама Алиева об упрощении выдачи разрешения на эксплуатацию ряда многоквартирных зданий представляет собой еще один шаг, направленный на совершенствование социальной сути государственной политики в Азербайджане. Об этом, как передает Day.Az, в среду сказал Trend главный редактор газеты "Bakı xəbər", политический эксперт Айдын Гулиев.

"Этот указ означает решение проблемы тысяч человек, которые годами не могли оформить квартиры, где они живут, сталкивались с большими трудностями со стороны строительных компаний и различных официальных структур", - сказал Гулиев.

Он добавил, что с другой стороны, этот указ облегчит работу и строительных компаний, которые по несколько лет обивали пороги структур для оформления. "Документ значим также с точки зрения продолжения большого строительного бума в Азербайджане. Ведь, несмотря на стремительное строительство, продолжала оставаться такая проблема как невозможность оформления построенных зданий. И в этом смысле указ главы государства, наряду с оформлением готовых зданий, открывает возможности для нового, опирающегося на более прочные законные основы этапа строительства", - сказал эксперт.

Гулиев добавил, что указ главы государства поспособствует также пресечению таких явлений, как волокита и взяточничество. "Указ предусматривает совершенствование с точки зрения закона развивающегося строительного сектора, сферы защиты прав граждан, расширение сферы законности, взятие собственности под надежную государственную опеку и дальнейшее углубление социальной сути государственной политики. Это отражает важность указа в социальном, гуманном, правовом и более широком смысле, и его необходимо оценивать как продолжение большой работы, систематически проводимой по повышению минимальных зарплат и пенсий, прожиточного минимума, пособий, осуществления глубоких реформ в сфере социального обеспечения, улучшения жилищных условий семей беженцев, вынужденных переселенцев и инвалидов", - сказал он.