Вышел очередной печатный номер онлайн-газеты Azernews - ФОТО
20 февраля 2019 11:25 153
20 февраля вышла очередная печатная версия онлайн газеты AzerNews.
В новом номере газеты читайте:
- Азербайджан участвует в Мюнхенской конференции по безопасности,
- Вскоре откроются два фармацевтических завода,
- Российский аэропорт Воронеж начнет осуществлять регулярные полеты в Баку,
- Азербайджанский фильм признан лучшим в Нидерландах т.д.
AZERNEWS является ассоциированным членом Всемирной новостной и газетной ассоциации (WAN-IFRA).
С онлайн-газетой Вы можете ознакомиться на сайте www.azernews.az
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