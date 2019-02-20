20 февраля вышла очередная печатная версия онлайн газеты AzerNews.



В новом номере газеты читайте:

Азербайджан участвует в Мюнхенской конференции по безопасности,

Вскоре откроются два фармацевтических завода,

Российский аэропорт Воронеж начнет осуществлять регулярные полеты в Баку,

Азербайджанский фильм признан лучшим в Нидерландах т.д.

AZERNEWS является ассоциированным членом Всемирной новостной и газетной ассоциации (WAN-IFRA).



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