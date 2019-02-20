В Бакинской Высшей школе нефти (БВШН) прошла встреча руководителей Международной Ассоциации буровых подрядчиков (IADC - International Association of Drilling Contractors) со студентами кафедры нефтегазовой инженерии.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на сообщение Бакинской Высшей школы нефти, в ней приняли участие ректор БВШН Эльмар Гасымов и возглавляемая президентом IADC Джейсоном МакФарландом делегация, в состав которой вошли вице-президент по вопросам международного развития Майк Дубоуз, исполнительный вице-президент по обеспечению эксплуатационной эффективности Марк Денковски, региональный представитель ассоциации по Ближнему Востоку и Африке Хишам Зебиан и редактор официального издания IADC - журнала "Drilling Contractor" - Линда Шей, а также студенты кафедры нефтегазовой инженерии БВШН.

Выступая на встрече, ректор Эльмар Гасымов дал высокую оценку деятельности этой международной некоммерческой ассоциации в Азербайджане и ее работе со студентами Высшей школы. Он, в частности, отметил, что социальные проекты, которые IADC реализует с привлечением молодых инженеров-буровиков, имеют огромное значение для развития их профессиональных навыков, приобретения практического опыта и карьерного роста.

Президент IADC Джейсон МакФарланд рассказал о целях и задачах организации, которая объединяет компании, ведущие буровые работы в нефтегазовой отрасли, и специалистов буровой промышленности. По его словам, главная миссия ассоциации - способствовать обмену информацией и опытом, налаживанию связей между инженерами, работающими на буровых платформах и скважинах, а также повышению их профессиональной подготовки и компетентности.

Вице-президент IADC Майк Дубоуз остановился на образовательных программах для студентов, которые осуществляет ассоциация и которые предусматривают проведение семинаров и тренингов, организацию конференций, знакомство с ведущими компаниями отрасли. О перспективах профессионального развития и успешной карьеры в нефтегазовой отрасли говорили Марк Денковски и Хишам Зебиан, которые также рассказали о своей профессиональной деятельности. Затем гости ответили на вопросы студентов.

По окончании встречи делегация IADC во главе с президентом ассоциации Джейсоном МакФарландом ознакомилась с административными, учебными, спортивными и другими помещениями, условиями, созданными в БВШН для учебы, отдыха и проживания студентов.

Международная ассоциация буровых подрядчиков, созданная в 1940 году, представляет интересы компаний в нефтегазовой промышленности и других отраслях. Основная цель IADC - содействовать эффективному развитию буровой промышленности и применению современных и безопасных технологий бурения.