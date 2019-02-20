В Ярдымлинском районе Азербайджана при пресечении попытки незаконного провоза через государственную границу был задержан житель Масаллинского района Назирли Джавад Фикрет оглу (1994). Об этом, как передает Day.Az, сообщает в среду Trend со ссылкой на Госпогранслужбу.

При личном досмотре у него были найдены и изъяты 1 720 граммов героина, 2763 манатов и три мобильных телефона.

Другому участнику этого преступного деяния удалось уйти от преследования, и скрыться в лесном массиве. Оперативно-следственные меры по его установлению продолжаются.

Также на территории села Вель Лянкяранского района сотрудники Службы береговой охраны обнаружили и изъяли 1 085 грамм героина, спрятанных в кустах. По фактам продолжаются соответствующие оперативно-следственные меры.