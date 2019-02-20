Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, ночью и утром местами слабый туман, морось, сообщает в среду Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, передает Day.Az.

Юго-западный ветер днем усилится.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 2-5, днем - 8-11 градусов тепла, в Баку ночью 3-5, днем - 9-11 градусов тепла.

Атмосферное давление снизится с 767 до 763 миллиметров ртутного столба, относительная влажность ночью составит 70-80, днем - 50-55 процентов.

В районах Азербайджана завтра преимущественно без осадков, ночью и утром местами туман, западный ветер временами будет усиливаться на горных территориях.

Ночью - 0-4, днем - 8-13 градусов тепла, в горах ночью - 2-7 градусов мороза, днем - 4-8 градусов тепла, на высокогорных территориях ночью - 12-17, днем - 0-5 градусов мороза.

21-22 февраля скорость западного ветра на горных территориях Азербайджана будет достигать 20-25 м/сек.