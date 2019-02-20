Первый тур турнира по шахматам "Аэрофлот Опен" был отменен из-за экстренной эвакуации в московской гостинице "Космос", где проходят соревнования. Об этом, как передает Day.Az, сообщил ТАСС исполнительный директор Федерации шахмат России Марк Глуховский.

"Действительно, всех эвакуировали. Тур отменен. Завтра будут возобновлены партии, вероятно, в один день будут проведены два тура", - сказал Глуховский.

Тур был прерван спустя 45 минут после начала.

Турнир проходит в 17-й раз, общий призовой фонд составит €120 тыс. Победитель получит призовые в размере €18 тыс. и путевку на супертурнир в Дортмунд.

"Аэрофлот Опен" считается самым представительным открытым турниром в мире. Впервые фестиваль прошел в Москве в 2002 году. Через два года был включен в Книгу рекордов Гиннесса по количеству принявших в нем участие гроссмейстеров.

В последние несколько дней неизвестные сообщали о минировании большого числа торговых центров и других объектов в Москве. Ни по одному адресу угроза взрыва не подтвердилась.

Отметим, что в этом соревновании участвуют восемь азербайджанских шахматистов.