В Москве ищут бомбу в отеле с азербайджанскими шахматистами
Первый тур турнира по шахматам "Аэрофлот Опен" был отменен из-за экстренной эвакуации в московской гостинице "Космос", где проходят соревнования. Об этом, как передает Day.Az, сообщил ТАСС исполнительный директор Федерации шахмат России Марк Глуховский.
"Действительно, всех эвакуировали. Тур отменен. Завтра будут возобновлены партии, вероятно, в один день будут проведены два тура", - сказал Глуховский.
Тур был прерван спустя 45 минут после начала.
Турнир проходит в 17-й раз, общий призовой фонд составит €120 тыс. Победитель получит призовые в размере €18 тыс. и путевку на супертурнир в Дортмунд.
"Аэрофлот Опен" считается самым представительным открытым турниром в мире. Впервые фестиваль прошел в Москве в 2002 году. Через два года был включен в Книгу рекордов Гиннесса по количеству принявших в нем участие гроссмейстеров.
В последние несколько дней неизвестные сообщали о минировании большого числа торговых центров и других объектов в Москве. Ни по одному адресу угроза взрыва не подтвердилась.
Отметим, что в этом соревновании участвуют восемь азербайджанских шахматистов.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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