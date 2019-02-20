Пострадавших от пожара вынужденных переселенцев в Баку обеспечат жильем
Сегодня в одноэтажном строении в поселке Забрат Сабунчинского района Баку, в котором временно проживали пять семей вынужденных переселенцев, произошел пожар, сообщает в среду Trend со ссылкой на Госкомитет по делам беженцев и вынужденных переселенцев, передает Day.Az.
На месте происшествия побывали ответственные сотрудники комитета. Был составлен список пострадавших вынужденных переселенцев.
МЧС расследует причины пожара. Тот факт, что пожар произошел в одном из пустых помещений строения, наводит на определенные подозрения. Но правовая оценка происшествию будет дана только после проведения объективного расследования на основании заключения МЧС.
Как сообщили в МЧС, сгорели горящие конструкции строения на площади в 670 кв. метров из общих 1140 кв. метров, остальная часть постройки была защищена от огня.
Госкомитет предложит пострадавшим семьям новые квартиры в поселке для вынужденных переселенцев "Умид" на территории Гарадагского района столицы.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!