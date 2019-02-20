ИВ Баку запретила радикалам провести митинг
20 февраля 2019 18:09 200
Исполнительная власть города Баку ответила на обращение по поводу назначенного т. н. "Национальным советом" на 23 февраля митинга.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, ИВ Баку рассмотрела обращение и не дала согласие на проведение митинга на стадионе Спортивно-оздоровительного комплекса (бывший стадион "Мехсул") в Ясамальском районе.
Организаторы проинформированы по этому поводу.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!