Исполнительная власть города Баку ответила на обращение по поводу назначенного т. н. "Национальным советом" на 23 февраля митинга.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, ИВ Баку рассмотрела обращение и не дала согласие на проведение митинга на стадионе Спортивно-оздоровительного комплекса (бывший стадион "Мехсул") в Ясамальском районе.

Организаторы проинформированы по этому поводу.