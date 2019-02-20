В Гяндже 6-летнего ребенка сбил автомобиль.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, инцидент произошел в поселке Джавад Хан.

Автомобиль переехал левую ногу Фарида Азер оглу Мамедова 2013 г.р.

Получивший тяжелую травму ребенок был доставлен в Гянджинскую городскую больницу скорой помощи, где у него диагностировали перелом левой ноги. Затем Ф.Мамедова направили в одну из частных больниц.

По факту ведется расследование.