В Гяндже автомобиль сбил ребенка
20 февраля 2019 19:31 138
В Гяндже 6-летнего ребенка сбил автомобиль.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, инцидент произошел в поселке Джавад Хан.
Автомобиль переехал левую ногу Фарида Азер оглу Мамедова 2013 г.р.
Получивший тяжелую травму ребенок был доставлен в Гянджинскую городскую больницу скорой помощи, где у него диагностировали перелом левой ноги. Затем Ф.Мамедова направили в одну из частных больниц.
По факту ведется расследование.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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